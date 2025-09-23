Шестеро ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

В Белгороде произошел ракетный обстрел со стороны ВСУ, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая от обстрела территория

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Обстрел задел коммерческий объект. Трое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу №2. Еще одного мужчину с ранениями ног и кровотечением направили в областную клиническую больницу.

На территории предприятия, название которого не уточняется, загорелось одно из зданий — пожарные службы очаг возгорания ликвидировали. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление.

UPD: Губернатор сообщил, что количество раненых увеличилось до шести: «Атаки на наш регион продолжаются. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2».

Пострадавшее от обстрела здание

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Сутками ранее из-за атак ВСУ на Белгородскую область пострадали боец подразделения «Орлан» и мирный житель. Повреждены семь частных домов, три коммерческих объекта и четыре транспортных средства.

Анна Швечикова