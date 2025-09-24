Трамп шокирован возвращением телеведущего Джимми Киммела в эфир и грозит ABC проверками

Дональд Трамп был крайне удивлен, когда вечером 23 сентября увидел в эфире телеканала ABC News шоу Джимми Киммела. Передача была отменена по настоянию администрации президента после высказываний ведущего шоу на тему смерти правого активиста Чарли Кирка.

«Поверить не могу, что ABC Fake News вернул Джимми Киммелу его должность. Ранее ABC заверил Белый дом, что его шоу закрыто! Но что-то произошло за это время, потому что его аудитория ИСЧЕЗЛА, а "таланта" у него как не было, так и нет»,— написал президент в Truth Social. Дональд Трамп также обвинил господина Киммела в работе на Демократическую партию. «Мы проверим ABC по этому поводу. В прошлый раз, когда мы пришли к ним, они отдали мне $16 млн. А эта тема выглядит еще более многообещающей. Реально горстка неудачников! Позволим же Киммелу гнить в его плохих рейтингах»,— заключил президент США.

Ранее Джимми Киммел в эфире своего шоу предположил, что убийца Чарли Кирка может быть сторонником Дональда Трампа. Комик также обвинил движение MAGA («Сделаем Америку вновь великой») в попытке использовать эту трагедию в политических целях и пошутил, что Трамп оплакивает смерть активиста «как четырехлетний мальчик, скорбящий по золотой рыбке». 23 сентября ведущий начал шоу с монолога, в котором поблагодарил телеканал за возможность продолжить работать: «Пожалуй, больше всего я хочу поблагодарить людей, которые не согласны с тем, что я говорю, но все равно поддерживают мое право высказывать свои убеждения». Он также заявил, что никогда не считал убийство человека чем-то смешным, а потому понимает тех, кого его реплики могли задеть.

Комик ответил и на высказывания господина Трампа о низких рейтингах и таланте. «Ну, сегодня есть и то и другое,— пошутил Джимми Киммел под бурные аплодисменты.— Он изо всех сил старался меня отменить, но вместо этого заставил миллионы людей смотреть мое шоу. Ему это неслабо аукнулось. Возможно, теперь ему придется опубликовать файлы по делу Эпштейна, чтобы отвлечь вас от всего этого».

Кирилл Сарханянц