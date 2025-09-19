Закрытие популярнейшего ток-шоу Джимми Киммела на канале ABC — главная тема, которую обсуждают медиа в США. И если с тем, что это событие — дурное знамение для свободы слова в стране, согласны все, то некоторые издания считают, что это еще и продолжение «культуры отмены», которую начали сами либералы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание El Capitan Entertainment Centre в Лос-Анджелосе, где записывалось шоу Джимми Киммела

Фото: Daniel Cole / Reuters

FCC, Disney и Джимми Киммел

Возможно, теперь наши прогрессивные друзья поймут, почему в этих колонках мы выступали против правительственного контроля над бизнесом и боролись с либеральной культурой отмены. Регуляторная власть в руках президента-самодура становится оружием против оппонентов, включая СМИ.

Как частная компания Disney имеет право проводить или отменять шоу по своему желанию. Возможно, в этом случае она увидела в давлении со стороны правительства предлог для разрыва контракта с господином Киммелом, который превратил свое шоу в ежедневные антитрамповские обличительные речи. Но любой, кто думает, что так и работает свободный рынок, игнорирует все те способы, которыми правительство может наказать компании. Руководству Disney приходится заботиться об интересах своих акционеров и бренда Disney.

Чарли Кирк, Джимми Киммел и будущее свободы слова в Америке

Трудно осознать масштабы надвигающейся угрозы свободе слова в Америке. Администрация Трампа использует смерть Кирка как предлог для широкого подавления политических и культурных оппонентов президента Трампа. Но американская история учит нас, что свобода слова жизненно необходима для соблюдения справедливости и проведения реформ.

У Джимми Киммела есть хорошие шансы в Верховном суде

Республиканская администрация использует угрозы регуляторных расследований и санкций против столпа американских СМИ — (телеканала.— “Ъ”) ABC, который принадлежит Disney, чтобы заставить умолкнуть речи, которые она презирает. Принятое в результате корпорацией решение отстранить Джимми Киммела от ведения ночного шоу является прямым нарушением Первой поправки. Конституция не гарантирует Киммелу право вести ток-шоу, но она гарантирует, что правительство не будет подавлять его высказывания из-за содержания того, что он говорит.

Джимми Киммела отменили? Либералы наконец пожинают плоды рук своих

Мне не нравится тот факт, что шоу Киммела отменили как минимум отчасти из-за того, что (глава FCC.— “Ъ”) Карр оказал давление на медиа. Но левые страдают амнезией, когда речь заходит о культуре отмены, которую они поддерживали. Это игра, которую они создали, с правилами, которые они придумали. Теперь они возненавидели тот факт, что она применяется к ним самим.

Отстранение Киммела — последнее проявление растущей власти Трампа над медиапространством

Президент Трамп использовал угрозы, иски и правительственное давление, чтобы перекроить американское медиапространство, выплеснув свои давние обиды в отношении сферы, которая годами высмеивала, критиковала и презирала его. Теперь Трамп усиливает свою кампанию… воодушевленный успешной попыткой отстранить от эфира ABC ведущего ночного шоу Джимми Киммела из-за его комментариев по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка… Влияние Трампа глубоко проникло и в частный сектор, он использует аппарат федерального правительства, чтобы надавить на компании с целью изменений, которые могут поменять формат общественной дискуссии.

Подготовила Яна Рождественская