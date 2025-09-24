Решетников: решения ЦБ по ключевой ставке независимы от правительства

Центробанк (ЦБ) остается независимой госструктурой и принимает решения по процентной ставке, исходя из своих оценок, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, правительство взаимодействует с ЦБ по другим вопросам, в том числе по бюджету.

«Взаимодействие по линии правительства и Центрального банка выражается в этом году в реализации нескольких совместных задач, первая задача — формирование долгосрочного сбалансированного бюджета»,— сказал министр во время выступления в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

12 сентября ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция вернется к уровню в 4%, а средняя ключевая ставка составит 12–13%. В ЦБ допускают снижение ставки до однозначного показателя к концу 2026 года. Минфин заложил в бюджет на следующий год ключевую ставку на уровне 12–13%.

