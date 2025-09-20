В ЦБ допустили снижение ставки до однозначного показателя к концу 2026 года

Банк России не исключает, что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русский экономический форум Фото: Русский экономический форум

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%»,— сказал господин Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России (цитата по ТАСС). Он отметил, что если к концу этого года ставка достигнет 15%, то нельзя исключить и ее снижения до однозначного показателя к концу 2026 года. Такой сценарий возможен, но предопределен.

Сегодня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года. Господин Шохин считает, что до начала 2026 года регулятор снизит ставку два раза, но не более, чем по одному процентному пункту.