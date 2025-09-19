Минфин заложил в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам господина Силуанова, Минфин ориентируется на базовый сценарий Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором ключевая ставка предусмотрена в этом диапазоне. «Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%»,— сказал он.