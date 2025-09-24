Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Азимут» запустил рейсы из Краснодара в Ереван

Авиакомпания «Азимут» запустила прямые регулярные рейсы из Краснодара в Ереван. Полеты будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах SSJ-100 вместимостью 100 пассажиров. Время в пути составляет один час сорок минут, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый рейс в столицу Армении отправился по расписанию с полной загрузкой. В будущем количество полетов планируют увеличить. С 26 сентября маршрут также будет обслуживать «Аэрофлот».

Помимо Еревана, «Азимут» на этой неделе начнет выполнять из Краснодара рейсы в Самарканд, Дубай и Анталью. Авиакомпания уже осуществляет полеты в Стамбул.

Алина Зорина

