«Азимут» запустил рейсы из Краснодара в Ереван

Авиакомпания «Азимут» запустила прямые регулярные рейсы из Краснодара в Ереван. Полеты будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах SSJ-100 вместимостью 100 пассажиров. Время в пути составляет один час сорок минут, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый рейс в столицу Армении отправился по расписанию с полной загрузкой. В будущем количество полетов планируют увеличить. С 26 сентября маршрут также будет обслуживать «Аэрофлот».

Помимо Еревана, «Азимут» на этой неделе начнет выполнять из Краснодара рейсы в Самарканд, Дубай и Анталью. Авиакомпания уже осуществляет полеты в Стамбул.

Алина Зорина