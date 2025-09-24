«Кубань Кредит» стал генеральным спонсором Международного банковского форума

Делегация Банка «Кубань Кредит» принимает участие в работе XXII Международного банковского форума (МБФ), который стартовал в Сочи 24 сентября. Организатором одного из ключевых событий финансовой отрасли является «Ассоциация банков России». «Кубань Кредит» традиционно выступил в качестве генерального спонсора мероприятия.

Тема форума в этом году — «Банковская система и финансовый рынок в эпоху глобальных трансформаций: стратегические направления развития». В числе спикеров МБФ заявлены руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители компаний финансового сектора и ИТ-рынка.

В деловой программе форума предусмотрены три пленарные сессии, посвященные финансовой и экономической политике в эпоху глобальных перемен, регулированию цифровых платформ, векторам и приоритетам цифровизации. Участников МБФ ждут форсайт-сессия и круглые столы по ключевым направлениям работы банков, финансовых и ИТ-компаний. В числе тем для обсуждения: будущее отечественного финансового рынка, потенциальные риски высоких технологий и новые возможности для МСП.

«Форум является авторитетной площадкой, которая не только предоставляет возможность для обмена опытом и передовыми практиками, но и позволяет определить приоритеты развития финансовой отрасли путём диалога государства и бизнеса»,— отметил председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Международный банковский форум — значимое событие в финансовой отрасли, которое пользуется заслуженным вниманием профессионального сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и СМИ. Банк «Кубань Кредит» выступает спонсором и партнером Международного банковского форума с 2011 года.

