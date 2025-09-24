Более 77 га леса вернут в собственность государства в Лысковском округе
Природоохранная прокуратура выиграла очередной иск об истребовании в собственность государства земель лесного фонда. На этот раз решение принято в отношении участка площадью 77 га на территории Лысковского округа.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Он оказался в собственности граждан при перераспределении земель бывшего совхоза общей площадью 1,2 тыс. га. При этом, по данным прокуратуры, земли Лысковского участкового лесничества были включены в состав сельхозземель незаконно.
Судебное решение стало основанием для изменений в Единый государственный реестр недвижимости.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичные решения суд принял по землям лесфонда в Пильнинском, Городецком и Починковском округах.