Более 77 га леса вернут в собственность государства в Лысковском округе

Природоохранная прокуратура выиграла очередной иск об истребовании в собственность государства земель лесного фонда. На этот раз решение принято в отношении участка площадью 77 га на территории Лысковского округа.

Он оказался в собственности граждан при перераспределении земель бывшего совхоза общей площадью 1,2 тыс. га. При этом, по данным прокуратуры, земли Лысковского участкового лесничества были включены в состав сельхозземель незаконно.

Судебное решение стало основанием для изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичные решения суд принял по землям лесфонда в Пильнинском, Городецком и Починковском округах.

Галина Шамберина