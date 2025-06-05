Более 750 га леса вернули в федеральную собственность в Пильнинском округе
Свыше 750 га земель лесного фонда в Пильнинском округе Нижегородской области вернули в федеральную собственность по решению суда. Об этом 5 июня сообщили в Приволжской природоохранной прокуратуре, выступившей истцом.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
Суд установил, что в 90-е годы при ликвидации сельскохозпредприятий лесоустроенные участки оказались в собственности третьих лиц, а не в составе государственного лесного фонда.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по иску прокуратуры в собственность государства вернули 45 га леса в Городецком округе.