Более 750 га леса вернули в федеральную собственность в Пильнинском округе

Свыше 750 га земель лесного фонда в Пильнинском округе Нижегородской области вернули в федеральную собственность по решению суда. Об этом 5 июня сообщили в Приволжской природоохранной прокуратуре, выступившей истцом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Суд установил, что в 90-е годы при ликвидации сельскохозпредприятий лесоустроенные участки оказались в собственности третьих лиц, а не в составе государственного лесного фонда.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по иску прокуратуры в собственность государства вернули 45 га леса в Городецком округе.

Галина Шамберина