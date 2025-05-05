Суд решил изъять у третьих лиц 45 га леса в Городецком округе

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла иск к группе лиц о возвращении в собственность государства почти 45 га земель лесного фонда в Городецком округе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 4 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что в 90-е годы прошлого века при ликвидации сельхозорганизации участки, ранее предоставленные предприятию в пользование («колхозные леса»), передали третьим лицам. Для возвращения их в федеральную собственность прокурор обратился в суд, тот поддержал позицию ведомства.

В делопроизводстве Городецкого райсуда за последнее время содержится одно похожее дело. Ответчиками по нему выступают восемь физических лиц и одно сельхозпредприятие. Решение суд вынес 22 апреля, в силу оно пока не вступило.

Галина Шамберина