Суд признал право собственности РФ на 2,7 га лесного фонда в Починковском округе

По иску Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры суд решил признать право собственности РФ еще на 2,7 га лесных участков в Нижегородской области. На этот раз на территории Починковского округа, сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В 90-е годы прошлого века при ликвидации колхозов участки, ранее лесоустроенные и предоставленные предприятиям в пользование, остались в неразграниченной госсобственности и не были включены в состав лесного фонда. Теперь прокуратура через суд добивается их включения. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд вынес аналогичные решения по 750 га леса в Пильнинском округе, и по 45 га в Городецком округе.

Галина Шамберина