Суд признал право собственности РФ на 2,7 га лесного фонда в Починковском округе
По иску Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры суд решил признать право собственности РФ еще на 2,7 га лесных участков в Нижегородской области. На этот раз на территории Починковского округа, сообщили в прокуратуре.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
В 90-е годы прошлого века при ликвидации колхозов участки, ранее лесоустроенные и предоставленные предприятиям в пользование, остались в неразграниченной госсобственности и не были включены в состав лесного фонда. Теперь прокуратура через суд добивается их включения. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд вынес аналогичные решения по 750 га леса в Пильнинском округе, и по 45 га в Городецком округе.