Путин пообещал Зеленскому 100-процентную гарантию безопасности в Москве

Президент России Владимир Путин заявил о полной гарантии безопасности для украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Киева в случае их приезда в Москву. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

По словам господина Путина, украинская сторона выразила желание провести встречу, и он готов ее провести, пригласив Владимира Зеленского и его команду в столицу России.

«Мы безусловно предоставим условия для работы и обеспечим безопасность. Гарантия полная»,— отметил российский президент. При этом он подчеркнул, что считает Москву лучшим местом для переговоров, назвав требования провести встречу в другой стране «избыточными запросами».

Несмотря на готовность к диалогу, господин Путин подчеркнул, что пока не видит большого смысла в такой встрече, полагая, что даже при наличии политической воли договориться с Украиной по ключевым вопросам будет сложно.