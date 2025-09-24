Песков: Украина предлагала для встречи Путина и Зеленского неприемлемые места

Украинские власти «сыплют большим количеством предложений» по месту возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что изначально украинская сторона предлагала в качестве места встречи в том числе Австрию и Швейцарию, что в Москве считают «абсолютно неприемлемым».

«По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной стороной (для России.— "Ъ"), или Австрия. Но они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас. Это нужно учитывать. Это очевидно, абсолютно»,— сказал господин Песков в интервью радио РБК.

Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. Тот расценил это приглашение как знак неготовности российской стороны ко встрече. Господин Путин говорил, что не видит большого смысла в контактах с Украиной на высшем уровне, так как договориться по ключевым вопросам будет «невозможно». На этой неделе господин Зеленский сказал, что готов провести встречу с президентом России в Казахстане.