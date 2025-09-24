«Известия»: российские АЗС начали ограничивать объемы отпуска бензина

В некоторых регионах России автозаправки начали ограничивать объемы продажи бензина либо отпускать только дизель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС, — заявил газете глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. — Вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л ... либо временно продавать только дизель».

По словам эксперта, такая тенденция наблюдается сейчас преимущественно на юге, в Центральной России и Поволжье, а также на Дальнем Востоке. «Известия» указывают, что данные об ограничениях продаж на АЗС газете подтвердили участники рынка в Подмосковье, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях. Причиной эксперты называют сезонный рост спроса, ремонт НПЗ и удорожание бензина на бирже. По некоторым данным, сейчас профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ и введение запрета на экспорт ДТ до конца года.

Накануне Петербургская биржа ввела новый регламент проведения торгов дизельным топливом.