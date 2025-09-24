Жителей Новороссийска предупредили о комбинированной атаке ВСУ на город

Сигнал атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров объявлен в Новороссийске. Сирена звучит в городе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей и гостей просят держаться подальше от окон и укрываться в помещениях со сплошными стенами. При нахождении на улице необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания, в подземном переходе или парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль и оставаться под стенами многоквартирных домов.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — отмечает Андрей Кравченко.

Рано утром в городе была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК).

Алина Зорина