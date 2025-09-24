Аксенов заявил о попытке Киева подорвать экономику Крыма ударами БПЛА

Украинские удары по Крыму направлены на нанесение ущерба экономике республики и запугивание жителей и туристов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, атака БПЛА на курортную зону поселка Форос в ночь на 22 сентября привела к гибели трех человек и ранениям у 16, включая граждан Белоруссии. Повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы.

Господин Аксенов отметил, что в регионе создана система защиты, которая позволяет отражать большую часть атак, однако ни одна система ПВО в мире не дает стопроцентной гарантии. В Минобороны России заявили, что удар был нанесен по гражданским объектам, где нет военной инфраструктуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Анна Гречко