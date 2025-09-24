Акции оборонных компаний выросли после слов Трампа о российских самолетах

Акции оборонных компаний выросли после слов президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО могут сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Лидерами роста в регионе стали южнокорейские компании. Акции Hanwha Aerospace Co., крупнейшего в стране оборонного подрядчика, выросли на 5,9%, что стало рекордом.

Акции южнокорейских Korea Aerospace Industries Ltd. и Hyundai Rotem Ltd. выросли как минимум на 4% каждая. Акции японской IHI Corp. поднялись более чем на 6%, акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. — более чем на 3%. Акции австралийской DroneShield Ltd. подскочили более чем на 7%, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, оборонный сектор «стал объектом повышенного интереса» на фондовых рынках из-за роста геополитической напряженности в мире и ожидания увеличения военных бюджетов странами. Индекс MSCI World Aerospace & Defense Index (глобальный индекс, отражающий результаты компаний аэрокосмической и оборонной промышленности) вырос на 51% в 2025 году, превзойдя рост общего индекса мировых акций MSCI почти на 17%.

В сентябре Польша и Эстония заявили о нарушении своего воздушного пространства беспилотниками, они возложили вину на Россию. Обе страны запросили консультации стран НАТО по статье 4 Устава альянса — она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности.

