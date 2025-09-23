Трамп: страны НАТО могут сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Президент США Дональд Трамп считает, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

На уточняющий вопрос о содействии США союзникам НАТО в подобных действиях господин Трамп ответил, что это «зависит от обстоятельств». Американский президент отметил, что очень серьезно настроен насчет сотрудничества с альянсом, который активно покупает у США оружие.

В начале сентября Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Обе страны запросили консультации стран НАТО по статье 4 Устава альянса — она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. Союзники отметили, что Россия несет ответственность за действия, которые «ведут к эскалации».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».