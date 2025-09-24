«Корпорация СТС» готова передать «Облкоммунэнерго» в госсобственность

Если государство будет настаивать на передаче АО «Облкоммунэнерго» в государственную собственность, «Корпорация СТС» готова согласиться с этим требованием в интересах урегулирования ситуации, сказано в сообщении компании.

В «Корпорации СТС» настаивают, что большинство активов компании было приобретено до 2012 года — до вхождения АО «Облкоммунэнерго» в ее структуру, а активы, которые были куплены позднее, финансировались независимыми источниками, не связанными со спорным предприятием. Документы в полном объеме переданы суду, в них также включены доказательства того, что у Артема Бикова нет иностранного гражданства, а также того, что он и Алексей Бобров добросовестно платят налоги в России и поддерживают специальную военную операцию (СВО).

Напомним, Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд 10 сентября, требуя конфискации активов Алексея Боброва и Артема Бикова. В их числе — компании «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО» и «Уральская ГЭС». В ведомстве считают, что ответчики получили активы через коррупционные связи с высокопоставленными чиновниками. Основное заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов уральских бизнесменов назначено на 29 сентября.

Накануне владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва задержали по ст. 91 УПК РФ. Кроме того, была задержана Татьяна Черных, владеющая долями в нескольких компаниях Артема Бикова и Алексея Боброва.

Ирина Пичурина