Слушания по делу об активах Бикова и Боброва назначены на 29 сентября

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил на 29 сентября основное заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, предварительные слушания по иску состоялись 22 сентября. Процесс сделали закрытым для прессы.

Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд 10 сентября, требуя конфискации активов Алексея Боброва и Артема Бикова. В перечне имущества — компании «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО» и «Уральская ГЭС». В надзоре считают, что ответчики получили активы через коррупционные связи с высокопоставленными чиновниками.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что 23 сентября владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва задержали по ст. 91 УПК РФ. Помимо него была задержана Татьяна Черных, которая владеет долями в нескольких компаниях Артема Бикова и Алексея Боброва. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия.

