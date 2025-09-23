«Слава российскому банановодству»
Как в Сочи прошел первый в России День субтропического поля
В Сочи состоялся первый в России День субтропического поля, собравший представителей сельскохозяйственной отрасли из России, Абхазии и Камеруна. Участники форума посадили саженцы бананов, сыграли в футбол и обсудили вопросы продовольственной безопасности. Подробности — в материале «Ъ-Сочи».
Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства
Днем 20 сентября в Сочи на территории агротуристического комплекса «Ачигварское озеро» собрались участники агрофорума «День субтропического поля». Мероприятие организовала ассоциация «Народный фермер Кубани». Форум объединил представителей минсельхозов из 35 регионов России, депутатов Госдумы, а также министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа и представителей агросектора из Камеруна.
На веранде, которая вмещает 130 человек, расставили столы с винами, сырами, чаями, овощами, фруктами, рыбой и цветами. Участники форума продегустировали местные чаи и тропические фрукты, проверенные Новороссийским филиалом ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК) на содержание нитратов.
Среди участников форума был представитель Камеруна — генеральный директор компании G. I. G. sarl Зобо Бетси Энжельберт Ноел. Он приехал в Сочи, чтобы найти поставщиков удобрений и представить на форуме растение маниок. «Выращивание бананов в России — революционная идея. Я впервые вижу такие технологии — в Европе ничего подобного нет. Кубанские фермеры создали в теплицах полноценный тропический рай»,— рассказал камерунец.
Главная часть мероприятия задерживалась. В пресс-релизе было указано, что форум начнется в 14:00, однако расписание сдвинулось на час. В 15:30 организаторы объявили: «Почетные гости выехали из пробки и присоединятся к нам через пять минут». Спустя десять минут на территорию комплекса начали заходить люди, похожие на обычных сочинских туристов — белые футболки, кепки и солнечные очки. Но нет, это были региональные министры сельского хозяйства. Через несколько минут началась та часть мероприятия, ради которой все их ждали,— вручение грамот.
Слева направо: депутат Госдумы Сергей Морозов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир и председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота
Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства
Первым слово взял председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. «И в России будут бананы расти, и субтропики цвести. Вперед за российскими оливками, вперед за российским чаем»,— сказал он. Патриотичный настрой поддержал депутат Госдумы («Единая Россия») Сергей Морозов: «Мы можем выращивать субтропические ягоды, субтропические растения и многое другое. Для этого надо просто искренне любить Родину».
«Первый этап в полном объеме выполнен: субтропическое земледелие в России появилось. Понятно, что второй этап не менее сложный»,— продолжил депутат и пояснил, что субтропическое земледелие должно «выйти из тени» и стать подотраслью. По словам парламентария, необходимо решить «вопрос с землей» и протекционистской политикой.
К слову, в начале июля правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции.
Кульминацией форума стал поход участников в экспериментальную теплицу «Оранжерея тропических культур». Там, как шутили участники форума, развернулась «международная банановая дипломатия». Высадка саженцев объединила представителей России, Абхазии и Камеруна.
Олег Сирота, Сергей Морозов, а вместе с ними и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир взяли лопаты и закопали корни саженца. «Слава российскому банановодству»,— произнес Олег Сирота, отставив лопату. Фермеры и министры поддержали его троекратным ура.
Всего участники высадили пять саженцев бананов разных сортов, выращенных в теплице сочинского питомника (эксперимент по промышленному культивированию бананов и папайи в Сочи начался в конце августа этого года). Как отмечала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева: «Это важный для страны проект в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности. Отработка технологий промышленного выращивания субтропических и тропических культур в защищенном грунте позволит создать новый сегмент отечественного агропрома» .
До 2027 года в Сочи планируют создать селекционно-семеноводческий центр субтропических, цитрусовых и орехоплодных культур. Объем финансовой поддержки проекта составит 120 млн руб. Кроме того, на прошедшем форуме ПМЭФ-2025 хотели подписать соглашение о создании агробиотехнопарка «Субтропики России» стоимостью 4 млрд руб. Однако информации о состоявшемся подписании документа в открытом доступе не появилось.
Форум завершился на футбольном поле. Команда фермеров сразилась с командой федерального Минсельхоза. После серии пенальти победу одержали чиновники.