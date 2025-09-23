«Слава российскому банановодству»

В Сочи состоялся первый в России День субтропического поля, собравший представителей сельскохозяйственной отрасли из России, Абхазии и Камеруна. Участники форума посадили саженцы бананов, сыграли в футбол и обсудили вопросы продовольственной безопасности. Подробности — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства

Днем 20 сентября в Сочи на территории агротуристического комплекса «Ачигварское озеро» собрались участники агрофорума «День субтропического поля». Мероприятие организовала ассоциация «Народный фермер Кубани». Форум объединил представителей минсельхозов из 35 регионов России, депутатов Госдумы, а также министра сельского хозяйства Абхазии Беслана Джопуа и представителей агросектора из Камеруна.

На веранде, которая вмещает 130 человек, расставили столы с винами, сырами, чаями, овощами, фруктами, рыбой и цветами. Участники форума продегустировали местные чаи и тропические фрукты, проверенные Новороссийским филиалом ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК) на содержание нитратов.

Среди участников форума был представитель Камеруна — генеральный директор компании G. I. G. sarl Зобо Бетси Энжельберт Ноел. Он приехал в Сочи, чтобы найти поставщиков удобрений и представить на форуме растение маниок. «Выращивание бананов в России — революционная идея. Я впервые вижу такие технологии — в Европе ничего подобного нет. Кубанские фермеры создали в теплицах полноценный тропический рай»,— рассказал камерунец.

Главная часть мероприятия задерживалась. В пресс-релизе было указано, что форум начнется в 14:00, однако расписание сдвинулось на час. В 15:30 организаторы объявили: «Почетные гости выехали из пробки и присоединятся к нам через пять минут». Спустя десять минут на территорию комплекса начали заходить люди, похожие на обычных сочинских туристов — белые футболки, кепки и солнечные очки. Но нет, это были региональные министры сельского хозяйства. Через несколько минут началась та часть мероприятия, ради которой все их ждали,— вручение грамот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: депутат Госдумы Сергей Морозов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир и председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота

Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Слева направо: депутат Госдумы Сергей Морозов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир и председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота

Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства

Первым слово взял председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. «И в России будут бананы расти, и субтропики цвести. Вперед за российскими оливками, вперед за российским чаем»,— сказал он. Патриотичный настрой поддержал депутат Госдумы («Единая Россия») Сергей Морозов: «Мы можем выращивать субтропические ягоды, субтропические растения и многое другое. Для этого надо просто искренне любить Родину».

«Первый этап в полном объеме выполнен: субтропическое земледелие в России появилось. Понятно, что второй этап не менее сложный»,— продолжил депутат и пояснил, что субтропическое земледелие должно «выйти из тени» и стать подотраслью. По словам парламентария, необходимо решить «вопрос с землей» и протекционистской политикой.

К слову, в начале июля правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции.

Кульминацией форума стал поход участников в экспериментальную теплицу «Оранжерея тропических культур». Там, как шутили участники форума, развернулась «международная банановая дипломатия». Высадка саженцев объединила представителей России, Абхазии и Камеруна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Следующая фотография 1 / 3 Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства Фото: Академия развития субтропического сельского хозяйства

Олег Сирота, Сергей Морозов, а вместе с ними и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир взяли лопаты и закопали корни саженца. «Слава российскому банановодству»,— произнес Олег Сирота, отставив лопату. Фермеры и министры поддержали его троекратным ура.

Всего участники высадили пять саженцев бананов разных сортов, выращенных в теплице сочинского питомника (эксперимент по промышленному культивированию бананов и папайи в Сочи начался в конце августа этого года). Как отмечала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева: «Это важный для страны проект в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности. Отработка технологий промышленного выращивания субтропических и тропических культур в защищенном грунте позволит создать новый сегмент отечественного агропрома» .

До 2027 года в Сочи планируют создать селекционно-семеноводческий центр субтропических, цитрусовых и орехоплодных культур. Объем финансовой поддержки проекта составит 120 млн руб. Кроме того, на прошедшем форуме ПМЭФ-2025 хотели подписать соглашение о создании агробиотехнопарка «Субтропики России» стоимостью 4 млрд руб. Однако информации о состоявшемся подписании документа в открытом доступе не появилось.

Форум завершился на футбольном поле. Команда фермеров сразилась с командой федерального Минсельхоза. После серии пенальти победу одержали чиновники.

Андрей Куценко