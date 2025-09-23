За год самозанятые Кубани принесли бюджету почти 4 млрд рублей

В Краснодарском крае к сентябрю 2025 года зарегистрировалось более 715 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, что на 108 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Поступления от них составили 3,9 млрд руб., что на 35% больше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых стали маникюр и педикюр, строительные и ремонтные работы, пассажирские и грузовые перевозки, сдача квартир в аренду, торговля собственноручно изготовленными товарами.

По статистике, 92% плательщиков предоставляют услуги физическим лицам, лишь 8% работают с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Налог на профессиональный доход взимается только с фактически полученного дохода. Ставка составляет 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с организациями и ИП.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС России, приложения банков или портал госуслуг. Через приложение «Мой налог» зарегистрировались 74% самозанятых, через банковские приложения — 26%.

Самозанятыми могут стать физические лица и ИП при условии, что их годовой доход не превышает 2,4 млн руб., они работают самостоятельно без наемных сотрудников и трудового договора с работодателем, а их деятельность не входит в перечень исключений по закону 422-ФЗ.

Среди преимуществ режима — отсутствие обязательной отчетности и страховых взносов на пенсионное страхование, налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. при первой регистрации, возможность оформления статуса с 14 лет.

Мария Удовик