С начала года цены на бензин в Краснодаре выросли на 8%

В Краснодаре за последнюю неделю увеличилась стоимость основных видов топлива. По данным управления цен и тарифов города, средняя цена литра бензина АИ-92 к 23 сентября достигла 61,16 руб., что на 1,8% выше показателя 16 сентября. Бензин АИ-95 подорожал на 0,8%, до 66,52 руб. за литр, дизельное топливо — на 1%, до 68,99 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала сентября стоимость АИ-92 выросла с 59,96 руб., АИ-95 — снизилась с 66,04 руб. За неделю, предшествующую 16 сентября, цена тонны топлива увеличилась на 4,5% для АИ-92 и на 3,5% для АИ-95. Последующие семь дней добавили к этим показателям по 1,5%.

Цены на топливо на заправках крупных компаний в Краснодаре отличаются от средних городских. Так, у «Лукойла» литр АИ-92 стоит 61,05 руб., АИ-95 — 66,30 руб. На некоторых АЗС «Газпромнефти» стоимость АИ-92 достигает 64,25 руб., АИ-95 — 69,65 руб. Средние цены у «Роснефти» составляют 60,60 руб. и 66,10 руб. за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно.

С начала года рост цен в Краснодаре составил 8,29% для АИ-92, 6,77% для АИ-95 и 4,77% для дизельного топлива.

Мария Удовик