Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь пожара на мусорном полигоне Новороссийска сократилась до 100 кв. метров

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась с 250 до 100 кв. м. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы по ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлекли шесть единиц спецтехники: водовозку, самосвалы, бульдозер и экскаватор. Для засыпки очага использовали свыше 13,5 тыс. кубометров грунта.

Возгорание началось 6 сентября. Изначально площадь пожара составляла 900 «квадратов».

Мария Удовик

Новости компаний Все