Площадь пожара на мусорном полигоне Новороссийска сократилась до 100 кв. метров

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась с 250 до 100 кв. м. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы по ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлекли шесть единиц спецтехники: водовозку, самосвалы, бульдозер и экскаватор. Для засыпки очага использовали свыше 13,5 тыс. кубометров грунта.

Возгорание началось 6 сентября. Изначально площадь пожара составляла 900 «квадратов».

Мария Удовик