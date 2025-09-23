Площадь пожара на мусорном полигоне Новороссийска сократилась до 100 кв. метров
Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась с 250 до 100 кв. м. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы по ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлекли шесть единиц спецтехники: водовозку, самосвалы, бульдозер и экскаватор. Для засыпки очага использовали свыше 13,5 тыс. кубометров грунта.
Возгорание началось 6 сентября. Изначально площадь пожара составляла 900 «квадратов».