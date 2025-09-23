На Кубани продолжают искать тело убитой отцом трехлетней девочки

В станице Архангельской Краснодарского края продолжаются поиски тела трехлетней девочки, в убийстве которой признался отец. Фигурант дела ранее инсценировал похищение ребенка, однако на допросе признался в содеянном, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

В пятницу, 19 сентября, отец забрал ребенка у матери под предлогом совместной поездки. Вечером того же дня фигурант дела убил девочку. Чтобы скрыть содеянное, злоумышленник заявил в полицию о похищении дочери.

В поисковой операции участвовали волонтеры, полицейские, следователи и местные жители. Однако в ходе допросов следствие пришло к выводу, что отец запутывает сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии он признался в совершенном преступлении.

По решению суда фигуранта дела арестовали на два месяца. Сейчас продолжаются поиски тела ребенка. По словам местных жителей, девочка страдала тяжелым заболеванием.

Мария Удовик