Полиция проверяет информацию о мошенничестве коуча из Сочи на 20 млн рублей

Правоохранительные органы инициировали проверку после появления в интернете публикации о том, что более 20 девушек пострадали от действий коуча из Сочи. Официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Согласно материалам в социальных сетях, женский финансовый коуч из Сочи обвиняется в многомиллионном обмане десятков россиянок. Специалист по трейдингу обещала ученицам высокий доход и быстрое обогащение, однако после получения около 20 млн руб. исчезла.

По данным ряда Telegram-каналов, злоумышленница проводит курсы личностного роста и представляет себя как успешного трейдера. В социальных сетях местная жительница утверждает, что научит всех зарабатывать при условии передачи ей денег для инвестирования. По данным потерпевших из соцсетей, участницы курсов вкладывали в свое финансовое развитие от 500 тыс. до 7 млн руб.

Мария Удовик