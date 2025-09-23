На подготовку к отопительному сезону на Кубани выделили более 10 млрд рублей

В Краснодарском крае на подготовку к отопительному сезону направили более 10 млрд руб. Из них 5 млрд руб. выделили на модернизацию котельных, закупку оборудования и замену сетей. Работы планируют завершить до начала октября, после чего необходимо пройти проверки Ростехнадзора и получить паспорта готовности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава края поручил обеспечить готовность всех систем жизнеобеспечения и бесперебойные поставки энергоресурсов. Особое внимание необходимо уделить теплоснабжению школ, детских садов, больниц и поликлиник.

По словам губернатора, почти все котельные и теплосети региона готовы к зиме. Разработан план на случай аварий. Муниципалитетам предоставлено свыше 12 км труб различных диаметров и 7 котлов. В запасе также имеются 9 мобильных котельных установок.

Алина Зорина