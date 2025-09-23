Поставки топлива в Крым сократились

В Республику Крым сократились поставки топлива из-за временного снижения объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, топливо продолжает поступать в регион. Его объемы позволяют обеспечить потребности республики на данный момент.

«Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию»,— заявил Юрий Гоцанюк.

Он также отметил, что власти Крыма принимают необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива. Покупка бензина в обычном режиме является наилучшим способом сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок.

Алина Зорина