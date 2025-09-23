Константин Нестеров возглавил курорт «Роза Хутор»

Новым генеральным директором курорта «Роза Хутор» стал Константин Нестеров. Александр Белокобыльский, руководивший курортом с 2019 года, занял должность первого заместителя генерального директора, сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Константин Нестеров работает в проектах холдинга «Интеррос», владельца «Роза Хутор», с 2016 года. Он входил в совет директоров парка «Три вулкана», который также инвестирует «Интеррос». С 2022 года Константин Нестеров занимал пост руководителя всесезонного фанпарка «Бобровый лог» в Красноярске.

С декабря 2024 года по апрель 2025 года курорт «Роза Хутор» принял 865 тыс. туристов. Посещаемость осталась на прошлогоднем уровне.

Анна Гречко