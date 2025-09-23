В думе Екатеринбурга заявили о бессмысленности льготного проезда для школьников

Большинство учащихся в Екатеринбурге обучаются в школах по месту жительства, в связи с чем «нет смысла делать бесплатный проезд» для них, заявил на заседании гордумы депутат Александр Колесников («Единая Россия»). «Зачем делать им бесплатный проезд, чтобы они сиденья изрезали в транспорте?»,— сказал он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Колесников

Господин Колесников призвал мэрию вместо бесплатного проезда увеличить расходы на охраны школ. «А то у нас перекос: когда мы всем школьникам поголовно делаем бесплатный проезд и говорим, что это деньги не великие, а на охране школ и детских садов мы почему-то экономим, это, видимо, очень большие деньги»,— подчеркнул депутат. По его данным, охранники образовательных организаций Екатеринбурга получают всего 132 руб. в час, тогда как средняя стоимость услуги по Свердловской области превышает 200 руб. в час.

Бесплатный проезд для воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов средних специальных учебных заведений и обучающихся на дополнительных образовательных программах в Екатеринбурге ввели в сентябре по инициативе главы Свердловской области Дениса Паслера. Позже господин Паслер поставил задачу распространить льготу на весь регион.

Василий Алексеев