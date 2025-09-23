Депутаты раскритиковали мэрию Екатеринбурга за низкие траты на охрану школ

Дума Екатеринбурга призвала городскую администрацию увеличить расходы на защиту образовательных учреждений. По словам депутата Александра Колесникова («Единая Россия»; ЕР), охранники школ и детских садов столицы Среднего Урала получают всего 132 руб. в час, когда как средняя стоимость услуги по Свердловской области превышает 200 руб.

«Не могут найти на эти деньги нормальных охранников. Если кого-то и посадят там, он день-два работает, потом либо напьется, либо уходит, либо не выходит. Мы почему на детях экономим? На всякую ерунду деньги тратите, а на охране школ и детских садов вы экономите»,— сказал господин Колесников.

Директор департамента финансов администрации Юлия Медведева заверила, что в мэрии рассмотрят вопрос об увеличении трат на охрану учреждений «в случае обоснования». «Теракты в учреждениях образования в стране не обоснование для увеличения? Вы чего ждете, детских "Крокусов" что ли?»,— парировал Александр Колесников, добавив, что охрана зоопарка Екатеринбурга «обходится дороже».

Предложение господина Колесникова увеличить финансирование защиты учреждений поддержали депутаты Константин Киселев («Яблоко») и Владислав Овчинников (ЕР). «При посещении школ большинство директоров эту проблему обозначают: либо большая текучка кадров, или в ручном режиме приходится контролировать охрану, чтобы ничего в образовательных учреждениях не происходило. У нас в среднем час стоит 132 руб., средняя областная стоимость услуг охраны за час — 219,2 руб.»,— добавил господин Овчинников.

Председатель гордумы Анна Гурарий (ЕР) подчеркнула, что мэрии нужно «более пристальное внимание уделять вопросу повышения оплаты именно за охрану образовательных организаций». «Протокольно мы отметили, будем это прорабатывать и с предложениями выйдем»,— заверила она.

Ранее, в сентябре 2024 года, в горадминистрации заявили о планах увеличить оплату труда охранников школ Екатеринбурга с 97 руб. в час до 218 руб. в час. В декабре 2024-го в мэрии сообщили, что предусмотрели дополнительные 76,5 млн руб. на защиту учреждений в 2025 году. Отмечалось, что зарплата охранников возрастет с 97 руб. в час до 119,5 руб. в час. «Увеличение стоимости составило порядка 17%, хотя ранее было запланировано всего 4%»,— сказала тогда директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова.

