Автор романов о Джеймсе Бонде: смерть агента в фильме «Не время умирать» — ошибка

По мнению автора трех «официальных» романов о Джеймсе Бонде, сценаристы фильма «Не время умирать» зря завершили его гибелью агента 007. Как отметил британский писатель Энтони Горовиц в интервью The Times, теперь сценаристам следующего фильма о суперагенте нужно придумать, как обойти факт смерти.

В конце фильма, вышедшего в 2021 году, Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга погибает от удара ракетами по фабрике наноботов. «В последний раз, когда мы видели Бонда, он был заражен наноботами и разорван на клочки,— говорит Энтони Горовиц.— Как они смогут обойти тот факт, что он мертв с большой буквы "М"? Думаю, это была ошибка, ведь Бонд — легенда».

Писатель отметил, что, если бы его попросили написать сценарий для следующего фильма о Бонде, он бы не смог. «С чего там начинать? Нельзя же сделать так, что он просыпается в душе и говорит, что все это был только сон»,— говорит он. По словам господина Горовица, сейчас у сценариста Стивена Найта, работающего над следующим фильмом бондианы, сплошная «головная боль».

Господин Горовиц — автор книг о Джейсе Бонде на основе неизданных материалов создателя бондианы Яна Флеминга. Работа была выполнена им по заказу наследников Флеминга. В 2015 году вышел роман «Кнопка ликвидации», в 2018 году — «Вечность и один день», в 2022 году — «С намерением убить». Новый фильм о Джеймсе Бонде будет снимать киностудия Amazon MGM Studios, которая получила креативный контроль над этой франшизой от компании Eon Productions в феврале 2025 года. Режиссером фильма выбран Дени Вильнёв.

