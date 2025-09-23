Краевой суд утвердил приговор камерунцам за нападение на подростка в Краснодаре

Краснодарский краевой суд утвердил приговор двум студентам из Камеруна, осужденным за избиение несовершеннолетнего в краевой столице. Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Первомайского районного суда города, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Балогуе Исай Джуниор и Фоэ Манга Жан Пьер Эме признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В апреле этого года сообщалось, что Балогуе Исай Джуниор получил 2 года 3 месяца лишения свободы, Фоэ Манга Жан Пьер — 2 года. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении.

Инцидент произошел 28 августа 2024 года около торгового центра «Гран». Приехавшие на учебу камерунцы вступили в конфликт с незнакомым им подростком. В ходе драки они нанесли потерпевшему минимум три удара разбитой бутылкой по рукам, а также били руками и ногами по разным частям тела.

Защита обжаловала вердикт районного суда, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина