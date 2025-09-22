Три человека погибли и 16 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. По данным Минобороны, над этими регионами были уничтожены 35, три и пять беспилотников соответственно. Согласно сообщениям местных властей, в результате атак погибли три мирных жителя, еще 16 были ранены.

Из ежедневных сводок губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова следует, что при ударах по региону погибли три человека, еще 13 пострадали. Разрушения получили 27 жилых объектов и 24 транспортных средства.

В Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, из-за атак ВСУ на Рыльский район были ранены три человека: 18-летнюю девушку и 65-летнего мужчину доставили в областную больницу, 38-летнего мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации четырех дронов. По его словам, в результате атак последствий не установлено.

Алина Морозова