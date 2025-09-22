Четыре белгородца пострадали из-за ударов БПЛА

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде вследствие удара дрона по коммерческому объекту был ранен один человек. С осколочным ранением ноги его везут в горбольницу № 2.

В поселке Северный Белгородского района БПЛА атаковал легковой автомобиль — пострадали двое детей. 12-летнего мальчика с баротравмой и восьмилетнюю девочку с осколочным ранением ноги доставляют в детскую областную больницу. На месте атаки повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Еще один мирный житель был ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи выявили у пострадавшего минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы, плеча, спины и ног. После оказания медпомощи пациента переведут в областную клиническую больницу.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области с Украины пострадали 12 человек, еще двое погибли. Разрушения получили 15 жилых объектов и 16 транспортных средств.

Алина Морозова