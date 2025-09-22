Шесть человек пострадали от атак беспилотников в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали в Белгороде. Беспилотники сдетонировали рядом с ними. У одного белгородца зафиксирована баротравма, его доставили на скорой в городскую больницу №2 Белгорода. У второго пострадавшего диагностировали рваную рану и ушиб лица. Его транспортируют в клиническую облбольницу.

В Грайворонском округе в поселке Чапаевский ранения получил боец подразделения «Орлан». Военного с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой госпитализируют в горбольницу №2 облцентра.

Еще трое мирных жителей, почувствовав ухудшение после вчерашних атак беспилотников, самостоятельно обратились за медпомощью. Жительницу поселка Пролетарский Ракитянского района госпитализировали в горбольницу №2 с баротравмой. Белгородец с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги из села Муром Шебекинского района получил медпомощь и продолжит лечиться амбулаторно. Жительница села Бочковка Белгородского района с баротравмой госпитализирована в горбольницу №2.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области с Украины пострадали 12 человек, еще двое погибли. Разрушения получили 15 жилых объектов и 16 транспортных средств.

Егор Якимов