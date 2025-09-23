Решетников: экономика России продолжит расти «более скромными темпами»

Правительство на сегодняшнем заседании рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, темпы роста ВВП в этом году будут более скромными, чем последние два года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

«Это управляемая, "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы»,— сказал министр на выступлении в комитете по экономполитике в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Решетников заявил, что замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП, что важно для роста экономики в долгосрочном периоде. Главным драйвером роста он назвал внутренний спрос, прежде всего потребительский.

Максим Решетников говорил, что последние два месяца в стране фиксируется дефляция, однако в экономике отмечено сильное охлаждение. Росстат продолжает фиксировать замедление годового роста ВВП России в 2025 году: лишь 1,1% во втором квартале после 1,4% в первом. Эти реальные темпы экономического роста оказались ниже прогнозов Минэкономики (2,5%) и ЦБ (1,8%).

