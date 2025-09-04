Минэкономики: в августе в России зафиксировали дефляцию

В России последние два месяца фиксируется дефляция, однако в экономике отмечено сильное охлаждение, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Он заверил, что вопрос по ценам на непродовольственные товары «не столь остро стоит».

Максим Решетников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр считает, что к дефляции привела жесткая денежно-кредитная политика. По его словам, в общем ситуация с инфляцией «коренным образом иная, чем была в начале года». «У нас последние два месяца, если отбросить традиционную индексацию тарифов в июле, наблюдается дефляция. Данные по августу недельные показывают дефляцию в августе»,— рассказал министр на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Решетников добавил, что курс рубля «достаточно крепкий». Он отметил, что ситуация с динамикой благоприятна, но «за это приходится платить непростой ситуацией в экономике». «Охлаждение экономики сильное, и мы исходим из того, что у Банка России (ЦБ) большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки, дальше это уже их прерогатива»,— пояснил министр.

Росстат продолжает фиксировать замедление годового роста ВВП России в 2025 году: лишь 1,1% во втором квартале после невысоких 1,4% первого квартала. Эти реальные темпы экономического роста оказались значительно ниже прогнозов Минэкономики (2,5%) и ЦБ (1,8%). Более того, статистика с учетом сезонности показывает, что экономика России в первом квартале сократилась на 0,6%. В августе Минэкономики подготовило консервативный сценарий развития экономики страны до 2027 года, согласно которому, в этом году начнется ее «переохлаждение».

