Разница в стоимости аренды жилья в Краснодаре превысила 30 раз

Краснодар занял третье место среди российских мегаполисов по разнице между стоимостью аренды самого дорогого и самого дешевого жилья. Максимальная ставка превышает минимальную в 33,3 раза, пишет «РБК Недвижимость».

Самое дешевое жилье в краевой столице сдается за 9 тыс. руб. в месяц, самое дорогое — за 300 тыс. руб.

Лидером рейтинга стала Москва с разницей в 129,3 раза. Здесь минимальная ставка составляет 29 тыс. руб., максимальная — 3,75 млн руб. в месяц. Второе место занял Санкт-Петербург с 50-кратной разницей. Диапазон цен в северной столице — от 18 тыс. до 900 тыс. руб. в месяц.

Третью позицию Краснодар разделил с Екатеринбургом, где также зафиксирована 33,3-кратная разница. В уральской столице цены варьируются от 15 тыс. до 500 тыс. руб.

В большинстве российских мегаполисов — 9 из 16 — разница в стоимости аренды самой дорогой и самой дешевой квартиры составляет 15–30 раз. Такая ситуация характерна для Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Наименьший разброс цен отмечен в Омске — 13,2 раза, от 12,5 тыс. до 165 тыс. руб.

Алина Зорина