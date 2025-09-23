В суде заварили «Шапсугский чай»

Администрация Сочи намерена обжаловать решения нижестоящих судов, которые частично удовлетворили требования АО «Шапсугский чай» о признании права собственности на девять объектов недвижимости, расположенных в Лазаревском районе Сочи. Спорные объекты, в том числе магазин, пчелодомики и чайные пункты, находятся на бывших совхозных землях, которые были изъяты у АО по искам Генпрокуратуры. Юристы говорят, что положительное решение суда по отдельным объектам недвижимости не гарантирует АО «Шапсугский чай» долгосрочной правовой стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Северо-Кавказский окружной суд 12 ноября рассмотрит жалобу мэрии Сочи на решения Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые частично удовлетворили требования АО «Шапсугский чай» о признании права собственности на девять объектов недвижимости: магазин, пчелодомики, чайные пункты, бригадные станы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Шапсугский чай» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. Основной вид деятельности — выращивание орехоплодных культур. Директор предприятия — Нальбий Иваноков. Выручка компании за 2024 год составила 10,1 млн руб., убыток — 2,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Ъ-Сочи», спорные объекты расположены в Лазаревском районе на территории, ранее принадлежащей совхозу «Лазаревский». В обоснование заявленного иска общество ссылается на приобретение спорного недвижимого имущества в собственность по результатам реорганизации совхоза «Лазаревский» в АОЗТ «Шапсугский чай», которое в дальнейшем преобразовано в АО «Шапсугский чай», то есть общество является правопреемником АОЗТ «Шапсугский чай» и совхоза «Лазаревский».

В1992 году в перечень имущества АО вошли здания сельскохозяйственного назначения в количестве 85 единиц балансовой стоимостью 1, 5 млн руб.

В настоящее время госорганы претендуют на спорные объекты недвижимости, руководствуясь принципом возврата в госсобственность имущества, которое, по их мнению, было приватизировано с нарушениями или используется ненадлежащим образом.

Ранее по искам Генпрокуратуры были аннулированы права АО «Шапсугский чай» на земельные участки из-за нецелевого использования. Ответчики полагают, что если земельные участки были изъяты по причине нецелевого использования, то и расположенные на них объекты недвижимости должны перейти в государственную собственность, поскольку нарушается принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов.

Кроме того, администрация Сочи ссылается на отсутствие надлежащего документального оформления процедуры реорганизации совхоза и согласования с уполномоченными органами края. Согласно позиции мэрии, без соблюдения всех формальных процедур приватизации права на объекты недвижимости не могли возникнуть у правопреемника совхоза.

АСКК признал право собственности АО «Шапсугский чай» на семь объектов, в остальной части иска отказал. «Исковые требования подлежат удовлетворению в отношении объектов недвижимости, имеющих капитальный характер. Доводы администрации относительно отсутствия доказательств, подтверждающих реорганизацию совхоза "Лазаревский" в установленном порядке, а также того, что общество является правопреемником АОЗТ "Шапсугский чай" и совхоза "Лазаревский", подлежат отклонению»,— говорится в решении суда.

Основная причина частичного удовлетворения иска объясняется заключением строительно-технической экспертизы, которая установила, что не все спорные объекты являются капитальными строениями. Согласно действующему законодательству, право собственности может быть признано только на объекты капитального строительства, то есть имеющие прочную связь с землей.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что госорганы продолжают политику возврата в собственность объектов, приватизированных с нарушениями или используемых неэффективно. «В этом контексте даже положительное решение по отдельным объектам недвижимости не гарантирует АО "Шапсугский чай" долгосрочной правовой стабильности без решения вопроса с земельными участками и восстановления целостного имущественного комплекса предприятия»,— считает эксперт.

Елена Турбина