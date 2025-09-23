Отменен авиарейс Ярославль—Сочи

Из ярославского аэропорта был отменен вылет в Сочи. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 05:20 23 сентября самолет должен был прилететь из Сочи в Ярославль, а в 06:20 — улететь обратно. Однако статус обоих рейсов «отменен».

О временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту 22 сентября в 19:43 сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. По информации СМИ, из Ярославля не смог улететь хоккейный клуб «Сочи», который вечером 22 сентября играл с ХК «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова