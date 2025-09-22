Наставник «Локомотива» оценил победу над ХК «Сочи»: мы сыграли правильно

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что доволен игрой своих подопечных в матче против «Сочи». Свою оценку игре он дал в ходе пресс-конференции.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 5:0. Как отметил господин Хартли, команде было важно подойти к этой игре с правильным настроем.

«Хорошая победа. Особенно после эмоциональной победы над ЦСКА. У "Сочи" довольно хороший старт сезона, поэтому они были опасным соперником — я это чувствовал. Мы сыграли правильно, доминировали часть игры, так что в целом очень довольны игрой»,— сказал главный тренер.

Он отметил, что с игроками разговаривали после матча с армейцами.

«Это вопрос человеческой природы. Это не имеет никакого отношения к хоккею. Мы выходим на поле и возвращаемся к нашим болельщикам после той поддержки, которую они оказали нам в Москве. Мы чувствовали, что нам нужно продолжать в том же духе, и очень важно развивать преимущество домашнего льда не только в плей-офф, но и на весь сезон. Это наш дом»,— прокомментировал наставник.

В матче с ХК «Сочи» нападающий «Локомотива» Александр Радулов оформил хет-трик — первый за ярославскую команду. Боб Хартли назвал форварда «невероятным лидером» и «работягой».

«Он ведет за собой везде. Это важно для идентичности команды, для характера. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти в присутствии такого игрока»,— сказал Боб Хартли.

24 сентября «Локомотив» сыграет в Ярославле с череповецкой «Северсталью». Команды уже встречались в этом сезоне: 9 сентября «железнодорожники» обыграли соперника со счетом 4:1.

Ярославский «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции и третье в общей турнирной таблице КХЛ с 11 очками.

Алла Чижова