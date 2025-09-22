Минэнерго готовит новые ограничения для торгов дизтопливом на бирже

Минэнерго обсуждает ужесточение правил торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской бирже. Как выяснил «Ъ», регулятор может снизить лимит суточного роста котировок с отгрузкой по железной дороге и трубе до 0,01% с текущих 0,5%, а также ограничить объем закупки для одного участника. По мнению аналитиков, это сигнал о готовности к более жестким мерам, включая запрет на экспорт.

Инициатива связана с рекордным ростом цен на дизтопливо: с 9 сентября котировки выросли более чем на 14%, достигнув 71,7 тыс. руб. за тонну. Причиной стали внеплановые остановки НПЗ и повышенный спрос.

Участники рынка полагают, что новые ограничения кратковременно охладят рынок, но не решат проблему дефицита. Ожидается, что стабилизировать ситуацию сможет завершение ремонтов на НПЗ в конце сентября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дизель попал под сокращение».