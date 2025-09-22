Ночью над Черноземьем сбили 21 беспилотник

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 114 беспилотников, в том числе 21 над Черноземьем. 19 дронов ликвидировали над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Курской. Это следует из данных Минобороны.

Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, сегодня утром БПЛА взорвался у здания городской администрации. В результате пострадали два человека. Один из них получил проникающее осколочное ранение голени, второй — поверхностную рану лица. Обоих доставили в горбольницу №2 в облцентре.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что уничтожение беспилотника над регионом обошлось без пострадавших и разрушений. Оперштаб Курской области не раскрыл информацию о возможных последствиях.

Алина Морозова