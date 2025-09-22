Белгородские суды перенесли заседания после атаки беспилотников

В связи со сложной оперативной обстановкой в Белгороде переносится рассмотрение дел, назначенных на 22 сентября в Белгородском областном суде, а также в районных и мировых судах. Об этом сообщили в облсуде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фигура Фемиды на здании Белгородского областного суда

Там пояснили, что прием документов идет по почте и в электронном формате. В таком режиме сегодня работают не только суды Белгорода, но и Белгородского и Ракитянского районов. О датах новых заседаний сообщат отдельно.

Утром над зданием правительства Белгородской области сбили БПЛА. Еще один дрон взорвался у здания городской администрации — ранения получили два человека. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. Очень тяжелая ситуация, по его словам, складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за прошедшие сутки в регионе десять человек получили ранения, трое погибли.

В начале сентября из-за массированных ударов БПЛА в Белгороде на дистанционный формат переводили работу учебных учреждений и закрывали торговые центры. Тогда суды также работали в ограниченном режиме, рассматривая только безотлагательные дела.

Владимир Зоркий