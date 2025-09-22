«Россети» построят накопители энергии на юге за 59 млрд рублей

Госхолдинг «Россети» запустил тендеры на строительство накопителей энергии общей мощностью 350 МВт в Краснодарском крае и Крыму стоимостью до 59 млрд руб. для решения проблемы энергодефицита региона. Об этом пишет «Ъ».

Заявки принимаются до 23 сентября. Накопители планируется разместить в трех локациях.

В Карасунском округе Краснодара установят систему мощностью 100 МВт стоимостью 17,3 млрд руб. Аналогичную по мощности установку за 17,54 млрд руб. построят в селе Ближнее в Крыму. Самый крупный объект мощностью 150 МВт появится в Елизаветинской станице Краснодара за 24,274 млрд руб.

Системы накопления энергии предназначены для сглаживания пиков потребления в энергодефицитном южном регионе. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию не позднее ноября 2026 года, согласно условиям тендерной документации.

В «Россетях» заявили, что пилотный проект системы накопления энергии (СНЭ) будет реализован через интеграцию в инвестиционную программу магистрального комплекса. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитных средств, а обслуживание долга планируется включить в тариф единой национальной электрической сети. Предполагаемый объем финансирования из тарифных средств составляет 105 млрд руб. с учетом НДС.

В компании объяснили, что стартовые максимальные цены были установлены на основе анализа рынка оборудования, материалов и услуг. Это обусловлено тем, что закупки представляют собой комплексные проекты «под ключ». Они включают в себя поставку накопителей, монтаж, пусконаладочные работы, проектирование и создание сетевой инфраструктуры для интеграции систем накопления энергии в энергосистему.