Мосгорсуд продлил арест экс-мэру Сочи до 24 декабря

Московский городской суд продлил на три месяца, до 24 декабря, арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщает ТАСС. Он обвиняется в растрате и получении четырех взяток.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, бывший градоначальник получил вознаграждение от крупного застройщика Краснодарского края за содействие в развитии бизнеса. На полученные средства Копайгородский вместе с супругой Яниной приобрели по заниженной стоимости муниципальный земельный участок в Сочи. Ущерб бюджету составил 3,7 млн руб.

Другой предприниматель помогал экс-мэру благоустроить участок и проводил ремонтные работы. Следствие расценило эти услуги как дачу взятки. Третий коммерсант в качестве вознаграждения снизил стоимость четырех однокомнатных квартир более чем в пять раз. Кроме того, один из девелоперов передал обвиняемому более 20 млн руб. за общее покровительство.

Алексея Копайгородского задержали в сентябре 2024 года. Уголовное дело о получении взятки возбудили в декабре, а в марте обвинение дополнили еще четырьмя эпизодами. Янину Копайгородскую обвиняют в посредничестве при передаче взяток и давлении на двух свидетелей. После этого ей ужесточили меру пресечения и поместили в следственный изолятор.

Лия Пацан