«Гостех», раз-два

Власти планируют развитие единой цифровой платформы «Гостех», которая должна была стать способом сэкономить на тиражировании уже купленного государством ПО. В 2022 году, однако, идея экономии напоролась на резкий рост требований к безопасности, в том числе после серии взломов российских госресурсов. В конце 2024 года кураторство над проектом перешло к «цифровому» вице-премьеру Дмитрию Григоренко, и теперь, как стало известно “Ъ”, «Гостех» рассматривается уже как часть проекта по «экосистемной» цифровизации госуправления. Помимо экономии, «Гостеху» предстоит обеспечить совместимость и безопасность государственных IT-продуктов и централизовать заказ и сборку новых как конструктора — в том числе из готовых решений, заказывая новые только при необходимости.

Стратсессии правительства сегодня будет предложен значительно более широкий взгляд на «Гостех» — теперь в нем видят не только способ экономии на госзаказе в IT, но и универсальный конструктор государственного ПО в целом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Стратсессии правительства сегодня будет предложен значительно более широкий взгляд на «Гостех» — теперь в нем видят не только способ экономии на госзаказе в IT, но и универсальный конструктор государственного ПО в целом

Как стало известно “Ъ”, на стратсессии правительства по реализации платформы «Гостех» — ее проведет 23 сентября Михаил Мишустин — будет представлен проект «Гостех 2.0», который предполагает расширение задач платформы. Цель — сохранить изначальную идею экономии на многократном использовании оплаченных из бюджета IT-проектов вместо заказа дублирующих, но учесть и экосистемный подход к IT, которого добивается от правительства курирующий «цифру» с 2024 года вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По данным “Ъ”, запуск «Гостеха 2.0» запланирован в начале 2026 года.

Первый сервис появился на «Гостехе» в 2022 году, в настоящее время на него выведены всего 52 сервиса. В Белом доме ждали, что с развитием платформы на нее перейдут все ГИС (см. “Ъ” от 11 мая 2023 года), но «тотального "Гостеха"» не получилось — из-за сопротивления ведомств и того, что затраты на безопасность инфраструктуры после массированных атак на нее в 2022 году переросли ожидаемую экономию (см. “Ъ” от 18 сентября 2023 года). В итоге в конце 2024 года кураторство «Гостеха» было передано господину Григоренко — как один из инструментов для реализации цифровой экосистемы, позволяющей пользоваться плодами ведомственных затрат всем органам власти.

Теперь, как выяснил “Ъ”, «Гостех» предлагается сделать единой платформой взаимодействия функциональных заказчиков IT-решений для государства и конечных разработчиков (см. “Ъ” от 10 сентября). «Гостех 2.0» предполагает автоматизацию процедуры заказа сервисов, внедрение системы комплексного мониторинга и автоматизированного биллинга, включение в платформу «Гостех» лучших решений российского IT-рынка. По сути, на платформе предполагается объединить готовые и совместимые между собой программные модули и «сборку» из них ГИС и сервисов под текущие задачи ведомств.

«Ведомство, которому необходимо запустить ГИС или вывести цифровой сервис, будет заказывать эти продукты через Минцифры. Заниматься заказом будет собственный функциональный заказчик ведомства. Требования к сервисам сформирует подведомственный Минцифры Центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ). Оператор платформы — ФКУ "Гостех", которое обеспечит техническую реализацию ГИС и сервисов, начиная от проектирования архитектуры до внедрения»,— поясняет собеседник “Ъ”, погруженный в детали проекта.

Продукты, которые будут приниматься у подрядчиков/разработчиков, разместят в экосистеме «Гостеха 2.0» в виде готовых модулей, и они также пройдут оценку на возможность использования в разработке новых систем.

Для конкретного госзаказчика в этой логике будут заказываться разработка и сборка недостающих модулей, говорит он.

Ради этого правительство уже дало ЦЭКИ полномочия единого функционального заказчика в гос-IT, а ФКУ «Гостех» — единого технического заказчика. Сервисы для «Гостеха 2.0» проходят обсуждение на архитектурном совете при Минцифры (куда входят ведущие IT-поставщики и провайдеры) и утверждаются президиумом правкомиссии по цифровому развитию. В рамках разработки выделяются типовые компоненты и SaaS-сервисы, которые используются и во вновь создаваемых ГИС.

По словам источников “Ъ”, такой подход в логике нынешнего «Гостеха 1.0» нереализуем — платформа построена на технических решениях пятилетней давности. Например, архитектура «Гостеха 1.0» разработана до начала эпохи внедрения больших языковых моделей и сервисов искусственного интеллекта, и их включение в контур платформы потребует создания на ней отдельного универсального кластера с проверенными и «закрытыми» от внешнего влияния ИИ-решениями.

Отметим, работа над выстраиваемой системой уже идет — открытые стандарты и методические рекомендации создания компонентов и ГИС на платформе разрабатывают Минцифры, ФКУ «Гостех» и ЦЭКИ, также они регулярно проводят «и публичные, и закрытые мероприятия на тематических конференциях и форумах» для обеспечения обратной связи как с разработчиками, так и с функциональными заказчиками и конечными потребителями, отмечают собеседники “Ъ”. При этом ради выстраивания конкурентной среды и пополнения собственных знаний об имеющихся на IT-рынке решениях Белый дом параллельно работает и над расширением реестра российского ПО за счет перечня корпоративных продуктов для собственных нужд — идея «не писать два раза один и тот же код» явно теперь воспринимается правительством шире, чем только в рамках госсектора.

