Всю систему будут менять

Белый дом утвердил новую модель управления государственными IT, предусматривающую системный подход властей к созданию цифровых продуктов и систем. Как рассказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко, премьер-министр Михаил Мишустин подписал пакет нормативных актов, закрепляющий за Центром экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) роль единого функционального заказчика (условного аудитора проектов), а за ФКУ «Гостех» — статус единого технического заказчика (будет определять, как именно будут сделаны информсистемы). Власти рассчитывают, что новый подход позволит повысить эффективность бюджетных расходов на IT и «профессионализирует» госзаказ в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Григоренко силами учреждений возглавляемого Максутом Шадаевым Минцифры соберет разрозненные информсистемы ведомств в единое цифровое пространство правительства

Белый дом финализирует работу над повышением эффективности управления государственными IT-ресурсами. Михаил Мишустин подписал нормативные акты, закрепляющие системный подход к созданию IT-решений для государства, рассказали “Ъ” в секретариате Дмитрия Григоренко. Постановление и распоряжение правительства о внесении изменений в работу единой цифровой платформы «Гостех» закрепляют за ЦЭКИ (подведомственное учреждение Минцифры) роль единого функционального заказчика — своего рода аудитора и сквозного контролера, следящего за тем, чтобы деньги выделялись на действительно нужные и стратегически важные проекты, а сроки их исполнения не нарушались. Параллельно с этим еще одно учреждение Минцифры — ФКУ «Гостех» — станет единым техническим заказчиком решений, ответственным за их практическую реализацию.

По сути, новая модель управления «позволяет рассматривать государственную IT-инфраструктуру не как набор отдельных проектов, а как единую цифровую систему с четким распределением ответственности за конкретные результаты»,— пояснили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко. Де-факто подписание документов означает, что планы вице-премьера—главы аппарата правительства по систематизации создания государственных IT-проектов нашли поддержку у главы правительства и будут воплощены в жизнь.

Де-факто на площадке ЦЭКИ с сентября 2025 года уже запущены проектные офисы по ключевым IТ-системам, требующим межведомственного взаимодействия (это ГИС «Центральная аналитическая платформа предоставления статистических данных», ГИС «Нормотворчество», витрины данных, Единый портал госуслуг и др.) — они выступают единой координационной точкой, обеспечивают соблюдение общих стандартов качества и методологическую поддержку ведомств и контролируют сроки и этапы реализации проектов. Фактически ЦЭКИ становится не только аудитором, но и квалифицированным заказчиком решений, объединяющим интересы различных госорганов при работе с техническими исполнителями.

ФКУ «Гостех» же отвечает теперь за разработку архитектуры информсистем — на основе запросов, сформулированных ведомствами совместно с проектными офисами ЦЭКИ, а также предоставляет инфраструктуру для их работы, отвечает за информбезопасность, контролирует процесс производства. По сути, «Гостех» становится единой платформой взаимодействия функциональных заказчиков IТ-решений для государства (проектные офисы ЦЭКИ) и конечных разработчиков—производителей этих решений, поясняют в аппарате.

«Чтобы систематизировать работу над государственными сервисами, мы четко разделили роли на "технику" и "содержание". Ведомства отвечают за смысловое наполнение сервисов и цифровых платформ. ЦЭКИ помогает им, особенно тем ведомствам, у кого нет сильных собственных IT-команд, правильно ставить задачи и управлять проектами. На платформе "Гостех" этот запрос переводится с "человеческого" языка на технический, чтобы разработчик мог наиболее точно его выполнить»,— комментируют в аппарате Дмитрия Григоренко суть работы нового механизма.

Власти рассчитывают, что новый подход решит проблему неравенства в ведомственной информатизации и усилит межведомственное взаимодействие при оказании госуслуг: ЦЭКИ будет задавать общие стандарты качества и «правила игры» для всех госсервисов независимо от исходного уровня их цифровизации. Также новый порядок повысит эффективность бюджетных расходов — за счет исключения дублирования уже имеющихся решений и несовместимости систем. Качество продукта также должно вырасти — разработкой технического задания и проектированием решений будут заниматься специально подготовленные кадры. А сквозное управление процессами устранит межведомственные барьеры.

В целом же речь идет о строительстве общей государственной цифровой экосистемы, позволяющей пользоваться плодами ведомственной цифровизации всем органам власти. Де-факто подписанными документами Белый дом внедряет в госуправление логику цифрового нацпроекта, в которой государственные IT эволюционируют из разрозненного набора информсистем в единые цифровые платформы. Как ранее сообщал “Ъ”, правительство переформатирует и подход к заказу ГИС для последующей «сборки» государственных цифровых платформ и их совместного использования: для этого «ключ» от их госфинансирования передается подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации при правкомиссии по цифровому развитию (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года).

На рынке констатируют, что новации способны положительно повлиять на развитие госИТ. «В первую очередь выиграют экосистемные игроки и вендоры, у которых есть широкий спектр решений и компетенций — для них централизация становится преимуществом: государство сможет рассматривать проект не точечно, а в масштабе всей экосистемы, оценивая совокупный эффект от внедрения. Второе важное последствие — когда проекты реализуются в рамках единой методологической площадки, появляется база знаний. Это позволит не только избежать повторения ошибок, но и ускорить внедрение новых инициатив за счет тиражирования успешных практик»,— отмечает Полина Павлова, директор по работе с госсектором ООО «ЭЛМА» (ELMA).

Есть, однако, у централизации и риски: появление дополнительного уровня управления в лице ЦЭКИ и проектных офисов может усложнить процессы взаимодействия для поставщиков, а слишком буквальное применение единых стандартов может ограничить развитие инновационных или нишевых решений. К тому же «новые правила и требования к соответствию общим стандартам повысят административные издержки — для крупных компаний это не станет проблемой, а вот среднему и малому бизнесу придется дополнительно инвестировать в ресурсы для работы в новых условиях,— отмечает эксперт,— И, наконец, важно продумать механизмы разграничения ответственности. При реализации сложных проектов может возникнуть ситуация, когда интересы ведомства и проектного офиса расходятся, и поставщику важно понимать, кто принимает окончательное решение». Если эти вызовы будут грамотно проработаны на уровне регламентов и практики взаимодействия, новая модель действительно сможет стать драйвером цифровой трансформации государственного сектора, говорит госпожа Павлова.

Венера Петрова, Татьяна Исакова